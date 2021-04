Torna l'Isola e con le eliminazioni e le nomination che smascherano Gilles e Valentina agli occhi di Fariba

Dopo la pausa per dare spazio all’edizione spagnola dello show, l‘Isola dei Famosi è tornata in pista più carica che mai. Drusilla Gucci è stata eliminata ed avendo rifiutato di fermarsi su Playa Esperanza ha lasciato definitivamente il gioco. A Cayo Cochinos hanno fatto ritorno Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile.

Con il ritorno della puntata sono tornate anche le nomination: il gruppo ha votato Fariba e Roberto, mentre Valentina è il nome fatto da Brando leader della settimana. Se alcuni si aspettavano di essere nominati, altri sono rimasti sorpresi. È il caso proprio di Fariba che alla luce delle nomination ricevute, smaschera due naufraghi Gilles e Valentina.

“Sai da chi non me lo aspettavo?” dice Fariba ad Andrea “Da Valentina perché fino a due secondi prima mi sorrideva e faceva l’amica e anche Gilles ha fatto l’amichetto con me prima“.

non la regina fariba che sgama il giochetto di gilles e valentina pic.twitter.com/Ib4S1CYxBM — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) April 13, 2021

Quali motivazioni hanno usato i due per spiegare la nomination della mamma di Giulia Salemi?

Per Valentina, Fariba è più logorroica di lei e poi “non si può svegliare la mattina coperta di crema che pari mummificata” mentre Gilles ha dichiarato che ci sono cose di lei che non gli piacciono.

“Meglio un nemico dichiarato che un falso amico”, risponde Fariba che ora medita a chi restituire ‘il favore’.

