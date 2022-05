Isola, Fabrizia alla ricerca delle pietre contro la negatività, ma ecco cosa si scopre

Fabrizia cerca conforto nella cristalloterapia ma le pietre che ha trovato non servono per quello che lei vorrebbe...

All’Isola dei famosi alcuni naufraghi cercano di ricorrere al potere delle pietre per cambiare le loro sorti e allontanare la negatività dalla spiaggia…

Fabrizia Santarelli infatti, sconfortata dalla “Playa Sgamadissima” (definita da lei una palude invece che una spiaggia), ha proposto a Licia di cercare delle pietre che emanino positività, da connettere con l’universo e per far rimbalzare le negatività.

“Fabrizia mi ha conquistata con la cristalloterapia, bello trovare una pazza come me” ha scritto un utente su Twitter incuriosito dall’atteggiamento della nuova isolana.

In particolare Fabrizia ha già notato che ci sono molti citrini, ma le proprietà di questi quarzi sono ben altre, come ha fatto notare un utente su Twitter infatti, il quarzo citrino stimola la digestione e sollecita il metabolismo ma ha poco a che fare con le energie negative da mandare via.

Secondo le proprietà più conosciute dei cristalli, questo tipo di quarzo può al massimo stimolare un’azione disintossicante, ma ciò che cerca Fabrizia sembra altro.

Questa attitudine “mistica” di Fabrizia ha senza dubbio colpito alcuni spettatori che non hanno potuto fare a meno di commentare: “È la pietra che ti sceglie”, la faccia di Licia mentre dice “ah ok”…” ha scritto un utente, “Fabrizia ha un potenziale trash assurdo” ha ironizzato qualcun altro.

