Isola dei famosi, Edoardo Tavassi costretto al ritiro? Cosa svela Alvin sulle sue condizioni di salute

Edoardo Tavassi ad un passo dal ritiro dall'Isola dei Famosi dopo l'infortunio al ginocchio? Ecco come sta il fratello di Guendalina

Sono tanti i naufraghi finiti in infermeria nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi: tra loro l’ultimo in ordine di tempo è Edoardo Tavassi, che ha subito un infortunio tanto grave che potrebbe portarlo al ritiro.

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Carmen di Pietro in crisi dopo incidente di Edoardo: ‘È colpa mia’

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi verso il ritiro dopo l’infortunio al ginocchio?

Andiamo con ordine. All’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è fatto male durante la prova ricompensa, mentre aiutava Carmen Di Pietro: il suo problema al ginocchio sembra essere tanto grave da portarlo al ritiro. La sua gamba, infatti, ancora non si sgonfia e fa molta fatica a camminare.

Sono in molti quelli che sul web già lo danno per certo, tant’è che nel corso della giornata di oggi si attende l’ufficialità da parte della produzione. Ad ogni modo, c’è chi ancora spera che il ritiro di Edoardo dall’Isola non sia così immediato.

Alvin spiega la situazione di Edoardo: ecco cosa potrebbe accadere lunedì

A parlare della questione è stato Alvin, inviato in Honduras del reality show di Mediaset.

“Adesso mentre faccio colazione vi do un paio di aggiornamenti sui naufraghi – ha detto domenica – Ormai sono ormai gli ultimi giorni, manca poco più di una settimana e sono successe un po’ di cose. Mercedesz si è fatta male, si è tagliata però adesso rientra. Tutto ok anche per il nostro Nicolas Vaporidis, che si è fatto male anche lui, però è già rientrato in gioco. Edoardo Tavassi, invece, si è fatto male al ginocchio. Nel suo caso capiremo lunedì, perché adesso sta facendo un po’ di esami per capire la sua situazione qual è”.

Insomma, ad un passo dal traguardo Edoardo sembra destinato a tornare a casa. Come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset