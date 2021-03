Critiche feroci sono giuste agli opinionisti de L’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini, cos’ha detto Maurizio Costanzo

Questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata già costellata da diverse polemiche per via dei personaggi scelti come naufraghi ma anche gli opinionisti stanno facendo molto discutere e dividere il popolo del web.

Critiche a Tommaso e Elettra come opinionisti de L’Isola

Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sono stati giudicati inadatti da alcuni spettatori e sulla questione è intervenuto Maurizio Costanzo.

Mi dispiace dirlo, Elettra mi sta simpatica, ma da sempre la sensazione di non aver fatto i compiti e di non star guardando nemmeno la puntata in cui si trova .#isola — Cleopatra (@MELYNDINA) March 25, 2021

Qualcuno ha twittato: “Mi dispiace dirlo, Elettra mi sta simpatica, ma da sempre la sensazione di non aver fatto i compiti e di non star guardando nemmeno la puntata in cui si trova” oppure “posso dire? Elettra come opinionista bocciatissima #isola”.

posso dire? Elettra come opinionista bocciatissima #isola — gemini (@ioguccituc1ucci) March 25, 2021

Sul settimanale Nuovo, una lettrice ha interpellato il baffo di Canale 5 chiedendo la sua opinione in merito in qualità di esperto di tv:

“Ci vuole gente di ben altro calibro, con un po’ di pelo sullo stomaco e soprattutto esperienza nel mondo dello spettacolo…Non crede?”

Il marito di Maria De Filippi ha riflettuto:

“Stiamo parlando di un reality in cui l’opinionista deve commentare lo spettacolo, non discutere di letteratura…” E ancora: “Questi ruoli sono adatti per personaggi emergenti come Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini…”



