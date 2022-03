Isola dei famosi, Vladimir Luxuria commenta Ilary Blasi: come la definisce e cosa dice su di lei

Nell'attesa di sapere cosa succederà all'Isola dei famosi, scopriamo cosa ha riferito Vladimir Luxuria sulla conduttrice Ilary Blasi

E’ in arrivo il secondo appuntamento della settimana di “L’Isola dei famosi” e il pubblico non vede l’ora di sapere cosa è successo in Honduras in questi giorni. Le coppie si sono appena conosciute e qualcuno è già a rischio eliminazione. Ilary Blasi e gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino si stanno preparando per un’imperdibile puntata.

Vladimir Luxuria è una degli opinionisti di “L’Isola dei famosi”, ferrata sul reality visto che qualche anno fa vi ha partecipato. A tal proposito, la politica ha spiegato come dovrebbe essere un naufrago per far parte del programma: curioso, resistente e deve avere contemplazione.

Inoltre a Novella 2000 nel corso di un’intervista avrebbe parlato della conduttrice Ilary Blasi. Ha affermato: “La considero schietta, simpatica e alla mano. Sono certa che ci andrò d’accordo e prevedo momenti di altissima “illarità”, ma non escludo neppure quelli seri e profondi. Anche le trasmissioni popolari possono rivelarsi utili a veicolare messaggi importanti“.

Le anticipazioni

E’ tutto pronto per la seconda puntata dove voleranno in Honduras tre nuovi naufraghi: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Ma non tutti entreranno ufficialmente in gara.

L’inviato Alvin coordinerà le nuove prove che permetteranno ai concorrenti di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza sull’Isola. E’ prevista la mitologica prova del fuoco, in una versione inedita e unica.

Alcune coppie sono già in nomination e sarà il pubblico a decidere chi far tornare in Italia. Tra queste ci sono: Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Marco Melandri.

Non mancheranno poi le nuove nomination. Inoltre, Ignazio Moser sarà presente in studio per condurre l’Isola party, un nuovo format che accompagnerà il reality. Nel corso del talk show sarà commentato ciò che succede in Honduras.

FOTO: gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset