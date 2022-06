Isola dei Famosi, lo hanno fatto senza essere ripresi dalle telecamere: Lory Del Santo rivela cosa accadeva davvero sull’isola 

Dopo essere stata eliminata, Lory Del Santo vuota il sacco su alcuni naufraghi e alcune violazioni del regolamento

Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei famosi, Lory Del Santo parla della sua avventura e lo fa attraverso le interviste rilasciate ai settimanali.

Questa volta, intervistata a lungo da FanPage, Lory Del santo ha raccontato un po’ di dietro le quinte della vita in Honduras e ha colto l’occasione per levarsi diversi sassolini dalle scarpe…

“Voglio svelare dei piccoli segreti per fare capire meglio con chi abbiamo a che fare […] Di tutto quello che dico ci sono testimoni, pronti a confermare. Non l’ho detto sull’Isola perché se avessi denunciato le violazioni, lo Spirito dell’Isola ci avrebbe tolto il fuoco, penalizzando anche gli innocenti” ha dichiarato Lory.

“Luca è stato soprannominato dal gruppo lecca lecca, è la persona più insopportabile dell’Isola. È viscido. In un’occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti per la prova ricompensa. Luca, diventato leader, li ha fatti andare nel bosco perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso” ha raccontato Lory Del Santo.

Lory ha avuto da ridire anche contro altri naufraghi, tra cui Estefania: “ha regalato metà del nostro cibo a Edoardo e Nicolas. Le ho detto che era vietato e lei mi ha risposto: ‘non me ne frega niente, faccio quello che voglio’.

Insomma, Lory Del Santo è sembrata pronta a svelare ogni più piccolo particolare, come reagiranno gli altri naufraghi quando lo verranno a sapere?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset