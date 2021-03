Un appuntamento ricco di sorprese e colpi di scena quello di lunedì 29 marzo con l'Isola di Famosi: entrare in gara anche una nuova naufrag



Come ogni lunedì arriva un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi su Canale 5. E nella puntata del 29 marzo non mancheranno i colpi di scena. A partire dall‘entrata in gara di una nuova naufraga: un volto molto noto al pubblico di Mediaset.

Si tratta di Emanuela Tittocchia, attrice e opinionista di Pomeriggio 5. La notizia arriva dal profilo i Riccardo Signoretti il direttore del settimanale nuovo Tv che annuncia anche un’altra entrata. Già perché i nuovi naufraghi potrebbero essere 4 o 5.

Oltre alla Tittocchia potrebbe entrare a far parte del cast anche Carolina Costner; stando sempre a quanto pubblicato da Signoretti pare che anche lei sia diretta verso l’Honduras. In attesa di vedere se sarà effettivamente così, prepariamoci per una puntata come dicevamo ricca di colpi di scena. Fariba e Ubaldo entreranno in gioco unendosi ai Burinos e ai Rafinados e poi verrà svelato se Raoul Gascoigne potrà continuare a restare sull’isola o se sarà costretto a lasciare il gioco dopo l’infortunio della scorsa settimana.

