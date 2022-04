Isola dei famosi, Stefano de Martino non ha dubbi: la stories poco prima del programma. Come avrà reagito Belen?

Stefano De Martino tifa per Made in Sud, durante l'Isola dei Famosi... Come l'avrà presa Belen Rodriguez?

Come ormai è noto, Stefano De Martino non condurrà la nuova edizione di Made In Sud, il noto programma comico di Rai 2 che lo ha di fatto consacrato nel ruolo di conduttore televisivo.

Al suo posto sono subentrati Lorella Boccia e Clementino, che hanno debuttato proprio con la prima puntata di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta.

Stefano De Martino, nelle sue stories su Instagram, ha deciso di fare un gesto verso i nuovi conduttori e ha puntato l’attenzione del suo pubblico verso Made in Sud, chiedendo ai suoi fan di sintonizzarsi su Rai Due e facendo a tutto il cast un grande in bocca al lupo.

Il gesto di Stefano De Martino, come l’avrà presa Belen Rodriguez?

Su Canale 5 però, in contemporanea allo show di Rai 2, come tutti sanno si sta svolgendo L’Isola dei Famosi, dove stanno partecipando Gustavo e Jeremias Rodriguez, rispettivamente papà e fratello di Belen.

I fan, che non si lasciano scappare nessun dettaglio su Stefano e la Rodriguez, si chiedono come avrà reagito Belen? C’è da dire comunque che la stessa showgirl ha parlato raramente dei suoi cari impegnati nel reality, forse per non legare più del dovuto la loro immagine alla sua, permettendo loro di vivere appieno questa avventura televisiva.

Foto: Red Communications