Isola dei Famosi, Stefania Orlando criticata per la battuta sulla Martani: come mette a tacere le polemiche

Stefania Orlando finisce sotto attacco per una battuta su Daniela Martani e la sua dieta vegana all'Isola dei Famosi. Ecco la sua risposta

Stefania Orlando finisce sotto attacco sui social network per una battuta su Daniela Martani, attivista animalista e pro-vegan sbarcata all’Isola dei famosi. Ma cosa avrà mai combinato la signora delle Viperelle? E chi avrà mai fatto arrabbiare?

Stefania Orlando e la battuta sulla dieta di Daniela Martani

Andiamo con ordine. Stefania Orlando ha scritto su Twitter una battuta sulla dieta di Daniela Martani, tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi e nota per le sue posizioni animaliste e a favore di un regime alimentare vegano.

Ebbene, in un tweet Stefy ha commentato ironicamente: “La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!!”

La Martani mangerà solo riso e cocco, sai che tappo!! #isola #tzvip — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

Le critiche a Stefania dopo quel tweet… e la risposta da Queen!

Inutile dire che queste parole le hanno subito attirato addosso una serie di critiche, che hanno per lo più accusato Stefania di essere irrispettosa nei confronti di chi fa la scelta di uno stile di vita vegetariano o vegano.

“Lo trovo un po’ pungente questo tweet nonostante la mia grandissima STIMA PER STEFY e non potrei mai cambiare idea su di lei, però essere vegani, vegetariani ecc è uno STILE DI VITA E BISOGNA AVER UN GRANDE RISPETTO per qualsiasi SCELTA”, ha scritto una persona.

E un’altra ribatte: “Stefy io ti voglio bene ma ‘ste battute su noi veg cominciano a non far ridere più. La Martani va semmai per..lata per altre sue idee”.

Lo trovo un po' pungente questo tweet nonostante la mia grandissima STIMA PER STEFY e non potrei mai cambiare idea su di lei♥️, però essere vegani, vegetariani ecc è uno STILE DI VITA E BISOGNA AVER UN GRANDE RISPETTO per qualsiasi SCELTA. — DTG (@DTenagneGargano) March 15, 2021

Stefy io ti voglio bene ma 'ste battute su noi veg cominciano a non far ridere più. La Martani va semmai perculata per altre sue idee. Anzi, criticata più che perculata, che so' cose serie (vedi questione covid, infatti da veg mi sono dissociata da lei) #isola #tzvip — Քատերինա 🇦🇲 ☪️ (@itsmeadeelah) March 15, 2021

Insomma, critiche belle grosse ma decontestualizzate, dato che Stefania Orlando le ha subito messe a tacere, rivelando che quella su Daniela Martani era solo una battuta.

La risposta data dalla terza classificata del GF Vip, infatti, ha lasciato tutti di stucco, spegnendo ogni polemica. “Non è un attacco ad una rispettabilissima scelta di vita – ha subito twittato – sono stata vegetariana e poi vegana anche io per quasi due anni”.

E, addirittura, sotto il post è comparso pure un video del 2014, nel quale lei stessa parlava del suo regime alimentare vegetariano tendente al vegano… Insomma: stavolta gli hater hanno preso un granchio!

Tesoro tranquillo non è un attacco ad una rispettabilissima scelta di vita, sono stata vegetariana e poi vegana anche io per quasi due anni 😉 — Stefania Orlando (@stefyorlando) March 15, 2021

allego prove video (2014) 😂😂😂😂 pic.twitter.com/wS28Js4l0b — miriam 🐍 | iside orlando (@isideorlando) March 15, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy \ Kikapress