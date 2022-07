Isola dei famosi, come spenderà il montepremi Nicolas Vaporidis: cosa farà con i soldi vinti

Cosa farà Nicolas Vaporidis con il montepremi conquistato all'Isola dei famosi? Tutti i dettagli sulla vincita

“L’Isola dei famosi” è giunta al termine e Nicolas Vaporidis è stato coronato vincitore, conquistando la stima e l’affetto degli altri naufraghi e del pubblico che lo ha votato. Quella di quest’anno è stata un’edizione diversa rispetto al passato, visto che molti concorrenti hanno partecipato a coppia con i propri cari e poi l’avventura è durata di più. Non era mai successo che la finale venisse posticipata. Insomma una serie di novità ha fatto salire notevolmente il numero di share e ascolti e l’azienda Mediaset sembra stia già pensando alla prossima edizione.

LEGGI ANCHE:–Carmen Di Pietro fa un appello a Maria De Filippi: cosa chiede alla conduttrice di Uomini e Donne

Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis e il montepremi: cosa farà con i soldi?

Una volta tornato in Italia, Nicolas Vaporidis ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni facendo riferimento a una serie di retroscena sull’avventura in Honduras e spiegando cosa farà con il montepremi vinto.

Bisogna fare una premesse al riguardo: 100mila euro andranno in beneficienza, così prevede il contratto. E il resto? “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”. Ha affermato.

Riguardo all’esperienza all‘”Isola dei famosi” ha spiegato che ha spiegato di aver intrapreso un percorso nuovo che gli ha fatto conoscere molte persone speciali che porterà sempre con sé. Carmen Di Pietro, Luca Daffré e tanti altri ancora sono stati dei compagni d’avventura fantastici.

Non sa cosa gli riserverà il futuro, ma una cosa è certa: non abbandonerà mai più la recitazione. Sono passati tanti anni da quando ha esordito al cinema con Notte prima degli esami, molte cose sono cambiate da allora ma c’è qualcosa che è rimasta sempre uguale: il suo modo di essere, un ragazzo semplice e unico.

FOTO:@KIKAPRESS