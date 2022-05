Isola dei famosi, Soleil già crea subbuglio prima dell’entrata nel reality: cosa è successo 

All'isola dei famosi si attende lo sbarco della "disturbatrice" Soleil Sorge, e sul web è già polemica

Ormai è ufficiale: le due ex naufraghe Vera Gemma e Soleil Sorge approderanno all’Isola dei famosi per “disturbare” la permanenza di tutti gli altri concorrenti. Le due donne avranno infatti un ruolo speciale, costruito proprio per alterare gli equilibri del reality.

Soleil Sorge in particolare, è reduce dall’avventura vissuta da assoluta protagonista al GF VIP 6, e dalle esperienze professionali immediatamente successive, come il ruolo di giurata a La Pupa e il Secchione Show, e il lancio del suo progetto di moda “State of Soleil”.

Proprio per via della sua grande popolarità degli ultimi mesi, i fan dell’Isola dei famosi temono che con il suo arrivo l’hashtag dell’Isola dei famosi su Twitter passi in secondo piano, a favore di quello dedicato proprio a Soleil Sorge.

“L’arrivo di Soleil significa anche l’arrivo del suo fandom tossico a sporcare tutto, io mi tiro fuori prima” ha scritto un utente, infastidito.

“Quando Soleil sbarcherà sull’isola, sarà parte dell’hashtag #isola. Indi ciò che riguarderà Soleil, riguarderà anche l’isola” ha precisato un utente.

C’è anche chi vede l’arrivo di Soleil Sorge un tentativo della produzione di colmare la lacuna lasciata da Guendalina Tavassi, che ha deciso di ritirarsi alla notizia del prolungamento dell’isola, per tornare a casa a occuparsi di alcune vicende personali: “Soleil all’isola ora che pezzi da 90 che avrebbero potuto farla piangere, tipo Guendalina e Licia, se ne sono andate. Vi prego ditemi che non è vero perché un mese di protezionismo non lo tollererei, sono bastati 6 medi Gf” ha scritto uno spettatore su Twitter.

“Sostituire Guendalina con Soleil, è come sostituire il tiramisù con lo sciroppo per la gola. Che amarezza” ha scritto un altro utente.

Dall’altra parte però ci sono tutti i fan di Soleil, che non vedono l’ora di rivederla: “Soleil domani sera come ospite d’onore co il ruolo di provocatrice e dovrebbe restare solo una settimana! Indosserà i bikini della nuova collezione del suo brand State of Soleil, non giustifico coloro che rosicano ma posso capirli” ha scritto un fan.

“Grande fratello di Soleil, Isola dei famosi di Soleil: la nostra vincitrice sei tu” ha scritto un altro fan.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset