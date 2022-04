Isola dei famosi, scoppia il caso sull’ultima puntata: concorrente al centro della polemica. Pesanti accuse

Ancora una volta il cibo è oggetto di forti discussioni tra i naufraghi

Cresce l’attesa per la nuova puntata su Canale 5 dell’Isola dei Famosi. Nuove questioni infatti necessitano di essere snocciolate in studio e si prevedono nuove discussioni.

Questa volta a essere coinvolti nelle discussioni sono i leader delle due nuove tribù: Nicolas Vaporidis e la neo arrivata Licia Nunez. Entrambi li abbiamo visti dividere le loro ricompense con le rispettive tribù, dovendo però da regolamento escludere ben due persone.

La scelta di Nicolas è ricaduta su Lory del Santo e Marco Senise, mentre Licia ha escluso Marco Cucolo e la coppia Estefania e Roger, e quest’ultima scelta ha fatto sì che Estefania esplodesse di rabbia contro la nuova leader.

Isola dei Famosi, la lite tra Estefania e Licia

Estefania non ci ha pensato due volte e ha accusato Licia di aver chiesto al gruppo di vincere la prova leader, per poi ricevere in cambio come ringraziamento un pugno di mosche, dato che proprio lei e il suo compagno Roger sono stati esclusi dalla ricompensa.

Estefania ha ribadito in confessionale la sua verità: “Confermo che Licia ha chiesto di essere leader”, mentre Licia si è difesa sottolineando di aver solo espresso il desiderio di vincere, senza chiedere niente a nessuno. La lite tra le due sarà sicuramente oggetto di discussione in puntata.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset