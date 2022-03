Isola dei famosi, primi problemi per Ilary Blasi a pochi giorni dalla prima puntata: cosa è successo 

Primi imprevisti all'Isola dei Famosi: cosa è successo dietro le quinte del programma

Tutto è pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, o quasi. Mentre si aspetta la prima puntata in tv per lunedì 21 marzo 2022, dietro le quinte del programma si lavora senza sosta.

Si vocifera così dei primi scoop, che ancora una volta interessano i concorrenti che vestiranno i panni da naufraghi in Honduras.

Isola dei Famosi, primo concorrente positivo al Covid-19?

Secondo i ben informati, tra cui c’è l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano, uno dei concorrenti avrebbe contratto il Covid-19 e non avrebbe coì potuto partecipare al classico servizio fotografico di presentazione dei concorrenti. Deianira ne ha parlato attraverso le sue stories su Instagram.

Si tratta di Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, che non avrebbe potuto presenziare allo shooting. La sua partecipazione al reality ora dipenderebbe in toto dai tempi di guarigione: se risulterà positivo e in salute prima della partenza potrà partecipare, altrimenti potrebbe raggiungere i naufraghi anche in un secondo momento.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset