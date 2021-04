Con la fine di aprile giunge a conclusione anche Feliccissima Sera e sui social si parla di cambio di palinsesto per Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi si appresta a prendere il posto di ‘Felicissima Sera‘? È quanto scrivono sui social, ma stando al listino di Publitalia sembrerebbe rimanere tutto invariato. Lo show condotto da Pio e Amedeo andrà onda il venerdì sera fino al 30 aprile e in molti ipotizzano che Ilary Blasi e i suoi naufraghi potrebbero spostarsi al venerdì.

In questo modo il giovedì sarebbe ‘libero’ per la programmazione della nuova stagione di New Amsterdam e Temptation Island.

Secondo i listini Publitalia dovrebbe andare in onda di giovedì. L’anno scorso ricominciò dopo la pausa il 4 giugno. Con il cambio di giorno di #Isola e termine di #FelicissimaSera potrebbe andare in onda anche prima, quindi la data del 7 maggio non sembra del tutto accantonata. — Notizie dall’Utente (@utente_twitta) April 22, 2021

Ma stando ai listini Pubitalia una doccia fredda attende i tanti fan che speravano in questo cambio di palinsesto. L’Isola dei Famosi, che ricordiamo finirà il 7 giugno, andrà in onda solo il lunedì (stando sempre ai listini dei palinsesti), mentre l’inizio di New Amsterdam 3 è previsto per i primi di giugno. Da collocare ancora Filippo Bisceglie e il suo show dedicato alle coppie e all’amore che per il momento è collocato al giovedì.

Sarà effettivamente così? Nell’attesa non resta che goderci gli ultimi due appuntamenti con Felicissima Sera con Pio e Amedeo su Canale 5.

