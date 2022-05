Isola dei famosi, il post dell’ex per Mercedes Henger? ‘Nessuno mi ridarà anni di insulti’: cosa ha scritto 

L'ex fidanzato pubblica parole su Instagram che sembrerebbero indirizzate proprio a Mercedesz

Come tutti sanno, Mercedesz Henger è sbarcata sull’Isola dei Famosi, per vivere la sua seconda esperienza nel reality. La figlia di Eva Henger è riuscita ad entrare subito nelle dinamiche del gioco, mostrando interesse ad approfondire la conoscenza con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina.

In Italia però, in tanti si sono interrogati sulla sua vita sentimentale, e c’è chi ha sostenuto fin dall’inizio che Mercedesz a casa abbia lasciato un fidanzato ad aspettarla. Nel frattempo, la sua storia con Lucas Peracchi dovrebbe essere giunta al capolinea, tanto che, come ha riportato l’esperta di gossip Deianira Marzano, su Instagram Luca ha pubblicato quello che è sembrato un vero e proprio sfogo.

“E alla fine la verità è saltata fuori (come sempre), però ora mai nessuno ricorda, nessuno chiederà scusa, nessuno mi ridarà anni di insulti, io avevo già perso e ho perso: perché? Non lo so, so solo che non sarebbe mai dovuto accadere, una pedina facile, facile da usare…” ha scritto Lucas nelle sue stories su Instagram.

Qualcuno infatti ricorderà che la storia tra Mercedesz e Lucas fu caratterizzata da alcuni alti e bassi, e dalla madre di Mercedesz che non vedeva affatto di buon occhio la relazione, accusandolo addirittura di essere violento con sua figlia. Che lo sfogo di Lucas si riferisse proprio al rapporto tanto chiacchierato e ostacolato con Mercedesz?

