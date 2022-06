Isola dei famosi, perchè a Nicola Savino manca un dito: la storia dietro quell’incidente

Nicola Savino e quel dettaglio sulla sua mano che non tutti avevano notato

L’Isola dei famosi sta per volgere al termine: la grande finale di questa edizione è attesa per lunedì 27 giugno.

Il vincitore verrà incoronato direttamente in Honduras, mentre in studio in Italia ci saranno come sempre tutti gli ex concorrenti, Ilary Blasi e naturalmente i due opinionisti di quest’anno: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Proprio su Nicola Savino si sono concentrate le attenzioni durante la consueta puntata del lunedì sera su Canale 5: durante la trasmissione in diretta, Nicola ha partecipato a un gioco insieme a Carmen Di Pietro, che gli ha letto le mani.

Mostrando i palmi a Carmen, si è potuto notare che a Nicola Savino manca gran parte del dito mignolo della mano destra. Lo stesso conduttore tempo fa aveva spiegato la sua storia, a Verissimo.

Ricoverato a pochi mesi di vita per un calo di peso, un’infermiera per sbaglio gli tagliò un dito: “MI nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito, Cercarono di riattaccarmelo ma non ci riuscirono” aveva spiegato lo stesso Nicola.

Quasi nessuno del pubblico dell’Isola dei famosi però sembrava essersene accorto: “Oddio ma Nicola veramente è senza un dito” ha scritto un utente su Twitter.

