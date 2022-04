Isola dei famosi, Patrizia Bonetti sparita dal programma: post criptici sui social. Cosa è successo dopo la prova del fuoco 

Che fine ha fatto Patrizia Bonetti? Continuerà la sua avventura all'Isola dei famosi oppure si ritira?

Per Patrizia Bonetti l’Isola dei Famosi 2022 non è iniziata nel migliore dei modi. L’ex gieffina è rimasta “vittima” delle fiamme della famigerata prova del fuoco, che le avrebbero causato alcune ustioni.

Patrizia aveva fatto il suo ingresso durante la seconda puntata in diretta su Canale 5, durante la quale si è consumata proprio la temibile prova del fuoco, insieme all’altra naufraga Roberta Morise. Quest’ultima è andata su “Playa Accoppiada”, mentre Patrizia Bonetti è stata portata a “Playa Sgamada”, ed è qui che nella notte sarebbe stata portata in infermeria per curare le ustioni.

Patrizia Bonetti, arriva il ritiro per cause di forza maggiore?

Da allora però, nonostante le rassicurazioni di Ilary Blasi che aveva giustificato la sua assenza nella terza puntata per via delle ustioni, di lei si sono perse le tracce. Sul profilo Instagram di Patrizia sono apparse delle parole criptiche e dei post piuttosto generici, che però fanno pensare a un possibile ritiro per causa di forza maggiore: “Ho capito che a volte fermarsi è importante tanto quanto andare avanti a tutti i costi”, ma nonostante questo il suo nome continua ad apparire nella lista di isolani sul sito ufficiale della trasmissione.

“Quando ti rivedremo all’Isola? Spero tu stia meglio”, “Non capisco perché non ti abbiano nemmeno citato nella puntata di ieri, cosa è successo alla fine? Rientrerai in gioco?”, “Mi dispiace per quello che ti è successo all’isola” hanno commentato alcuni utenti sotto ai più recenti post apparsi su Instagram.

