Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis penalizzato? La polemica sugli autori: cosa notano gli utenti 

Una parte di pubblico sospetta che gli autori stiano penalizzando l'attore, a favore di una naufraga appena sbarcata

L’Isola dei famosi prosegue il suo cammino attraverso la permanenza dei naufraghi in Honduras, le nomination e le eliminazioni, non senza qualche polemica.

L’ultima in ordine di tempo riguarda gli autori stessi del reality, colpevoli secondo una fetta di pubblico di favorire alcuni naufraghi a scapito di altri. In particolare in questi giorni si vedono contrapposti Mercedesz Henger (sbarcata da poco sull’Isola e alla sua seconda partecipazione nel reality) e Nicolas Vaporidis (che fin dal primo giorno è stato al centro di critiche e discussioni).

Isola, gli autori favoriscono alcuni naufraghi? I sospetti del pubblico

Gli spettatori del programma hanno notato che Nicolas in questi giorni è assente dalle immagini trasmesse durante i daytime per via di un infortunio che l’ha costretto a stare in infermeria, al contrario gli autori starebbero dando molta più visibilità a Mercedesz Henger, e questo potrebbe compromettere il prossimo televoto, dato che entrambi sono finiti in nomination e nella prossima puntata uno dei due potrebbe dover abbandonare il programma.

Inoltre, sempre secondo gli spettatori, in altri casi gli infortuni hanno reso “immuni” dal televoto alcuni concorrenti, ma a Nicolas sarebbe stato riservato un trattamento diverso, lasciando comunque il televoto attivo nonostante l’attore sia praticamente assente in questi giorni.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset