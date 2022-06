Isola dei famosi, ‘pista o pizza?’: cosa ha detto effettivamente Nick a Nicolas. Edoardo ha mentito?

Nick Luciani ha davvero minacciato Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi? Le versioni dei telespettatori e quella di Edoardo Tavassi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Nick Luciani è stato messo sotto accusa da più naufraghi perché avrebbe minacciato Nicolas Vaporidis. Qualcuno, però, non è convinto di questa versione ed è andato ad indagare più a fondo. Cosa è successo davvero?

Edoardo Tavassi su Nick Luciani: “gli ha detto ‘guarda che io te meno'”

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo visto le nomination da parte dei concorrenti, con molti di loro che hanno optato per Nick Luciani per il suo atteggiamento nei confronti di Nicolas Vaporidis, a partire da Estefania Fuentes e Maria Laura De Vitis.

Ma a colpire tutti è stata la dichiarazione di Edoardo Tavassi che, nel nominare il cantante dei Cugini di Campagna, ha detto: “La carta che non avrei mai pensato di bruciare è lui: è completamente cambiato, oppure è venuto fuori quello che è realmente. Vi giuro che ho visto una scena, pocanzi qua fuori. Nick è andato faccia a faccia con Nicolas e gli ha detto qualcosa tipo ‘guarda che io te meno’. Cioè, siamo arrivati a ‘sti livelli. Irriconoscibile. Una persona permalosa che non chiede scusa una volta“.

Il pubblico non crede alla storia di Edoardo: cosa ha detto davvero Nick a Nicolas?

Molti telespettatori, però, hanno riguardato più attentamente la clip tra Nick e Vaporidis, scoprendo qualcosa di diverso. Quello che ha detto il cantante all’attore è stato un “Ti dò una pista“, da molti interpretato come “Ti dò una pizza“. Parole che sembrano non essere quelle di una minaccia.

Inoltre, la stessa scena descritta da Edoardo Tavassi, che sarebbe avvenuta in palapa durante le nomination, non è mai stata trasmessa e, secondo alcuni, non è mai accaduta. Quale sarà la verità? Davvero Nick ha minacciato Vaporidis? Oppure la storia narrata da Edoardo era inventata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset