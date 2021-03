Isola dei Famosi, i naufraghi sbarcati usano ancora il cellulare violando il regolamento? Cosa svela Deianira

L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma i naufraghi sono sbarcati in Honduras: il cellulare è vietato dal regolamento? Cosa dice Deianira Marzano

Si preannuncia bella carica di gossip e polemiche L’Isola dei Famosi 2021: dopo il ripensamento di Akash in merito al ritiro paventato qualche tempo fa, ora sono alcuni naufraghi sbarcati in Honduras a finire nel mirino.

Isola dei Famosi, cellulare sì o no ai naufraghi?

Parliamo di Daniela Martani e Massimiliano Rosolino, rei di aver utilizzato il cellulare contravvenendo – a quanto pare – al regolamento del reality condotto da Ilary Blasi a partire dal 15 marzo.

L’ex hostess di Alitalia aveva commentato la performance degli Extraliscio con Davide Toffolo, mentre in una IG Story, Rosolino aveva invece approfittato per fare gli auguri a tutte le donne in occasione dell’8 marzo.

Comunque il secondo posto di #Fedez #Michielin rimane una vergogna assoluta spinto a calci nel sedere dalla moglie influencer di lui. Mai che una volta che provasse a confrontarsi con il pubblico senza aiuto #Sanremo2021 #Sanremo21 #sanremo — daniela martani (@danielamartani) March 7, 2021

Cellulare consentito all’Isola dei Famosi? Arriva la segnalazione

Deianira Marzano si è detta certa che l’uso del telefonino non fosse consentito e lancia dubbi sull’applicazione dei provvedimenti contemplati nel regolamento, ma come stanno le cose?

Anche in altri programmi, i concorrenti dovevano evitare contatti con l’esterno, ma con la pandemia le cose sono decisamente cambiate e sia ad X Factor che ad Amici, per esempio, gli aspiranti cantanti e ballerini hanno potuto mantenere i rapporti con i fan e i parenti collegandosi sui loro social.

Staremo a vedere se i naufraghi interessati dalla segnalazione di Deianira Marzano incapperanno in qualche sanzione oppure il reality potrà iniziare senza polemiche di questo genere.

Foto: Kikapress