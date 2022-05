Isola dei famosi, il motivo per cui Carmen Di Pietro non vuole che suo figlio Alessandro abbia una donna

Mamma Carmen spiega perché non vuole che Alessandro pensi a fidanzarsi, in questo momento della sua giovane vita

All’Isola dei famosi continua a far discutere l’atteggiamento di Carmen Di Pietro nei confronti di suo figlio Alessandro. Il giovane non riesce a ritagliarsi nessuno spazio senza che in poco tempo subentri anche sua madre.

In più, l’amicizia (ormai già esaurita) tra Maria Laura De Vitis e Alessandro ha fatto ancora di più rizzare le antenne di mamma Carmen, che ha spiegato più volte di non vedere di buon occhio la ragazza in una ipotetica relazione con suo figlio.

Per chi si stesse chiedendo quali sono le motivazioni che spingono Carmen a comportarsi in questo modo con Alessandro, è stata lei stessa a fornire una spiegazione: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa il bacetto, lo sfregamento… e poi è fatta. No, lui deve pensare a studiare adesso. Se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo con calma. Maria Laura è furba, ma io non la mollo e la controllerò sempre”.

A prescindere dall’opinione di Carmen, Alessandro ha comunque chiarito con Maria Laura e preso una posizione nei suoi confronti che non va oltre una semplice amicizia, per la gioia di Carmen che è sembrata contenta della scelta del figlio, sottolineando come grazie al suo intuito di mamma alla fine avesse ragione: “Lo sapevo che avrebbe fatto un passo falso e ti saresti accorto che era finta” ha confidato Carmen ad Alessandro.

