Problemi tra il modello Akash e gli autori de L’Isola dei Famosi: l’annunciato concorrente si ritira? Cos’ha svelato nella diretta Instagram

Mancano ancora un paio di settimane all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e già la lista dei concorrenti potrebbe subire delle defezioni: il modello Akash ha annunciato il suo ritiro (ufficiale?) dal reality.

Akash all’Isola dei Famosi, ci sarà oppure no?

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire il motivo di tale decisione. In una diretta instagram con Marina La Rosa e Luca Vismara, Akash ha confessato di aver avuto delle divergenze d’opinione con gli autori del reality.

La ragione sarebbe da ritrovarsi nella clip di presentazione, già girata e montata, in cui emerge soltanto la carriera del modello e si punta esclusivamente sui suoi occhi strepitosi e il fisico mozzafiato.

“Io è da quando ho sei anni che lavoro con la mia immagine, nella clip ci sta un pelo di ‘bello, modello di Armani‘, ma facciamo un po’ meno. La gente si è rotta il c**o, lo sa già!”

E ancora: “Ho litigato con gli autori, devo prendere una decisione. ‘Perché sei top model mi hanno chiesto’, perché… Basta che vai su Wikipedia. No? Chiedimi, ‘Oh Akash, come hai superato gli attacchi di panico…”

Isola dei Famosi, Akash il modello stanco di questa etichetta?

Marina La Rosa e Luca Vismara hanno tentato di dissuaderlo, ma con scarso successo:

“Tu devi entrare nella testa degli autori, non sei stato preso perché sei un artigiano, sei stato scelto perché sei un modello ed un figo pazzesco. Sei stato scelto non perché sei andato a Ballando, ma perché sei un modello. Un uomo molto bello che lavora con la sua immagine”.

“La clip è sulla tua professione, poi il racconto di te all’Isola dei Famosi, sarai te a farlo”.

Staremo a vedere se Akash, che evidentemente non vuole essere etichettato solo come modello, cambierà idea e sfrutterà la visibilità de L’Isola dei Famosi per mostrare anche altri lati della sua persona.