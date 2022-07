Isola dei famosi, Mercedesz Henger sta malissimo dopo il reality: cosa è successo e come sta ora 

Mercedesz Henger si sfoga sui social e confessa di avere alcuni problemi di salute dopo l'esperienza all'Isola dei famosi

L’isola dei famosi è terminata e tutti i naufraghi sono tornati alla loro vita di sempre. Tra questi c’è anche Mercedesz Henger: arrivata a reality iniziato, la figia di Eva Henger ha vissuto l’esperienza dell’Isola per la seconda volta nella sua vita.

Sui social network, Mercedesz si è lasciata andare a un’insolita confessione verso i suoi follower, lamentando una condizione fisica pessima, dovuta a tutto quello che ha dovuto affrontare in Honduras.

Pare infatti che la figlia di Eva Henger non si sia ancora ripresa dall’esperienza e il suo fisico non starebbe reagendo come previsto.

“Da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente […] Sto morendo dentro, fisicamente sto a pezzi. Non ho avuto tempo di riprendermi perché non mi sono fermata un attimo, sto morendo di nausea anche in questo momento” ha spiegato Mercedesz, lamentando problemi di nausea ogni volta che si trova vicino a del cibo.

Problemi passeggeri? Ritmi di vita forse troppo serrati? Non si conoscono i dettagli ma le parole di Mercedesz hanno avuto eco sui social dove non tutti hanno apprezzato i toni usati. L’esperta di gossip Deianira Marzano ad esempio ha commentato la clip in cui Mercedesz Henger si lamenta dei suoi problemi di salute, scrivendo: “Ma ci rendiamo conto delle idiozie che sta dicendo questa? Mi rifiuto”.

