Isola dei famosi, Mercedes Henger e i rumors su Edoardo Tavassi: cosa è stato svelato sulla sua vita sentimentale 

Mercedes Henger è pronta a sbarcare sull'Isola e a trovare il suo uomo ideale ma è davvero single? Le indiscrezioni

L’Isola dei Famosi 2022 è pronta non solo a eliminare alcuni concorrenti ma ad accogliere nuovi naufraghi che dovranno entrare nelle dinamiche di gioco.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Ilary Blasi bocciata da un’ex concorrente del reality: ‘Fa rimpiangere la Ventura’

In Honduras infatti sta per sbarcare Mercedes Henger, che salirebbe così a quota 2 partecipazioni all’Isola dei Famosi. Ad annunciare il suo arrivo è stata proprio la conduttrice Ilary Blasi che ha svelato l’arrivo di Mercedes solamente ai fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo (che ora dovranno mantenere il segreto con gli altri isolani).

La figlia di Eva Henger si è presentata al pubblico dell’Isola come single e pronta a trovare il suo uomo ideale, che stando alle sue descrizioni potrebbe essere proprio Edoardo Tavassi.

Mercedes Henger torna all’Isola dei Famosi ma è davvero single?

Secondo però l’esperta di gossip Deianira Marzano, Mercedes non avrebbe detto tutta la verità sulla sua situazione sentimentale: Secondo Deianira infatti, Mercedes sarebbe legata a un uomo di nome Fulvio e inoltre avrebbe la sua residenza a casa del suo ex fidanzato Lucas Peracchi.

“Come mai Mercedes pare abbia ancora la residenza a casa di Lucas? E come mai dice di essere single ed invece pare stia con un certo Fulvio? Ma come mai pare che pur di andare in tv dite un sacco di frottole?” ha scritto Deianira sul suo profilo Instagram.

Foto: Kikapress