Isola dei famosi, Maurizio Costanzo dà il suo giudizio su Ilary Blasi e bacchetta Cecilia Rodriguez

Isola dei famosi, l'opinione di Maurizio Costanzo sulla nuova edizione: cosa pensa il giornalista

L’Isola dei Famosi continua a far discutere e anche quest’anno non poteva mancare il giudizio di Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo nella rubrica Le pagelle Tv di Costanzo. A differenza della scorsa edizione, questa volta il marito di Maria De Filippi risponde ad una lettrice e con schiettezza esprime il suo giudizio sul comportamento di Cecilia Rodriguez, ritenuto gravissimo dalla spettatrice.

Come sempre Maurizio Costanzo è riuscito ad esprimere la propria opinione con garbo e gentilezza, senza incorrere nel ridicolo o nell’eccesso. Il conduttore ha spiegato alla lettrice che innanzitutto bisogna analizzare il contesto in cui sono state fatte le affermazioni e poi ha aggiunto:

“Penso che in ogni programma – ma magari mi sbaglio – ci siano dinamiche “preparate” dagli autori, il che non significa che ci sia un copione o che lo spettacolo sia finto. Vuol dire, semplicemente, che chi gestisce una trasmissione cerca di renderla interessante, appetibile e, quindi, prepara giochi o scenette che possano servire a questo scopo”.

Sull’atteggiamento di Cecilia Rodriguez ha affermato:

“Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista del tutto falsa. E, secondo me, ha fatto bene llary Blasi a lasciar correre la frase della Rodríguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto. Quindi, stia tranquilla: L’isola dei famosi è un reality… reale. Il resto sono chiacchiere”.

Cosa è cambiato dalla scorsa edizione

Lo scorso anno, invece, Maurizio Costanzo si era trovato a rispondere ad un’opinione riguardo al cambio di conduzione, da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi. Una dei lettori della rubrica Le pagelle Tv di Costanzo aveva affermato:

“Credo che questo reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Ridateci Alessia Marcuzzi”

Maurizio Costanzo le aveva risposto, spiegando cosa non funzionasse in quella edizione. Non si trattava della conduzione.

“La Marcuzzi è brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola. – Scrive Costanzo. Che poi prosegue parlando della Blasi – Aveva affermato – Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta facendo un ottimo lavoro”.

Secondo il marito di Maria De Filippi, il problema risiedeva nella scelta dei concorrenti.

“Non si può chiamare Isola dei Famosi e poi non lo sono. Bisogna chiamarla Isola. Questo programma è andato meno bene perché se alla sera devo dire ‘quello chi è? questo chi è? non può essere Isola dei Famosi“.

Crediti foto@ufficio stampa Mediaset