Isola dei famosi, Marialaura attacca Mercedesz ma riceve numerose critiche: ecco il motivo

Marialaura De Vitis attacca Mercedesz Henger per il suo comportamento con Edoardo Tavassi: tutta strategia?

All’Isola dei famosi il cerchio si stringe sempre di più e c’è chi prende posizioni contro altri naufraghi: è il caso di Marialaura De Vitis, che ha criticato il comportamento di Mercedesz Henger.

Tutto sarebbe accaduto dopo il piccolo incidente alla mano di Mercedesz, che aveva lamentato uno scarso interesse da parte di Edoardo Tavassi. Ma pochi giorni dopo, quando è stato Edoardo a dover recarsi in infermeria per i suoi problemi di salute, Mercedesz è sembrata molto premurosa nei suoi confronti.

Marialaura ha così accusato Mercedesz di aver messo in atto una strategia più o meno “sentimentale” per trovare il favore del pubblico votante e scampare all’eliminazione al televoto, dove la figlia di Eva Henger è finita contro Nick Luciani.

Al pubblico però non sembra essere piaciuta l’accusa di Marialaura: “Ha praticamente rivelato quella che era la sua strategia con Alessandro, furboni che la votate!” ha scritto un utente su Twitter.

“Maria Laura: ‘Nessuno di noi ha mai accompagnato qualcuno in infermeria’, nessuno di voi è Mercedesz!” ha scritto un altro utente.

“Marialaura non perdere occasione per stare zitta, ora che bisogno c’era di criticare Mercedesz perché è andata con Edoardo, tra lei e cervo, ed Estefania che ripete a pappagallo ciò che dice la saputella di Marialaura, non si sa chi è peggio, oddio che amici…” ha scritto un altro spettatore.

“È l’ultima persona che Edoardo avrebbe voluto in quel momento’… Non Edoardo che ha non solo abbracciato Mercedesz, ma le ha anche dato un bacio in fronte e on si è staccato… la gelosia che brutta bestia” ha commentato qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset