Isola dei famosi, Maria Laura De Vitis su Luxuria: ‘è stata inopportuna’. La sua frecciatina all’opinionista

Maria Laura De Vitis lancia una frecciatina a Vladimir Luxuria: ecco cosa ha rivelato dopo la fine dell'Isola dei Famosi

Maria Laura De Vitis, dopo la fine dell’Isola dei Famosi, sembra aver cominciato a lanciare qualche frecciatina a Vladimir Luxuria. Qualcuno pensa che siano giustificate, altri meno… ma quale sarà la verità?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Maria Laura e Luca Daffrè: cosa è successo tra i due dopo la fine del reality

Maria Laura De Vitis lancia una frecciatina a Vladimir Luxuria dopo la fine dell’Isola dei Famosi: l’ex naufraga commenta con la parola “inopportuna” alcuni atteggiamenti sfoggiati nei suoi confronti dall’opinionista durante le puntate del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Maria Laura De Vitis e quella frecciatina a Vladimir Luxuria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Rispondendo alle domande dei suoi fan nelle Instagram Stories dopo il ritorno a casa dall’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ha commentato un’osservazione di un suo follower su Vladimir Luxuria. Quest’ultimo aveva scritto: “ho avuto l’impressione che Vlady fosse molto prevenuta con te, non mi è piaciuto come ti ha trattata“.

“Premetto che non ho ancora rivisto le puntate e quindi non so con esattezza cosa diceva di me – ha risposto Maria Laura – durante il percorso percepivo di non piacerle molto come concorrente perché mi punzecchiava spesso“.

“A volte inopportuna ma non si può piacere a tutti”

“Alcune volte secondo me è stata un po’ inopportuna – ha continuato – però il suo lavoro è quello di fare l’opinionista e giudicare, non si può piacere a tutti… l’importante è che io sia orgogliosa di quello che ho fatto e sia piaciuta anche a tutti voi”.

In molti, in realtà, si erano chiesti il perché di quell’astio di Vladimir Luxuria nei confronti di Maria Laura De Vitis, tanto che qualcuno aveva parlato di vero e proprio accanimento… Succederà qualcosa dopo queste parole dell’ex naufraga? Vlady darà una sua versione?

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset