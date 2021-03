La pandemia potrebbe mmodificare la finale dell'Isola dei Famosi: Marco Maddaloni si lascia andare ad una considerazione 'spoiler'

Un’edizione dell’Isola dei Famosi particellare quella di quest’anno che potrebbe per la prima volta cambiare alcuni suoi meccanismi riguardanti al finale e non solo. La pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale, potrebbe obbligare la produzione a prendere una decisione importante: non proclamare il vincitore in studio.

A rivelare cosa potrebbe accadere è stato il vincitore uscente Marco Maddaloni. Dopo essere stato una sorta di angelo custode per Fariba e Ubaldo aiutandoli ad ambientarsi sull’isola dei parassiti, durante una live su Instagram insieme ad altri ex naufraghi (Luca Vismara, Marina La Rosa ed Aaron Nielsen) Maddaloni si è lasciato andare ad una riflessione che ha il sapore dello spoiler.

“Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo, sempre due settimane dopo”

Un pensiero che non è del tutto campato in aria considerando l’attuale situazione mondiale causata dalla pandemia da Coronavirus. La questione ‘quarantena’ potrebbe far slittare anche la presenza in studio del primo eliminato di questa edizione Ferdinando Guglielmotti. Vedremo se nella puntata di lunedì 22 marzo Ilary Blasi dirà qualcosa al riguardo. Se non della finale, con tutta probabilità darà informazioni su quando vedremo Guglielmotti in studio.

Intanto quello che è certo è che finalmente potrà essere presente al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi anche Elettra Lamborghini.

