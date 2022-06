Isola dei famosi, Lucas Peracchi fa una gaffe su Mercedesz Henger

Avete visto una delle ultime storie di Lucas Peracchi? Ecco cosa ha rivelato sull'ex Mercedesz Henger, concorrente dell'Isola dei famosi

“L’isola dei famosi” continua e i concorrenti ancora in gioco si avvicinano alla finale. Nonostante i giorni passino, le carte in tavola possono essere ribaltate e niente è ancora confermato. Chi vincerà questa edizione che sta facendo molto discutere e che sta riscuotendo molto successo?

Isola dei famosi, Mercedesz Henger nel mirino

Tra i naufraghi in Honduras c’è anche la figlia di Eva Henger, la famosa Mercedesz. La concorrente dell’Isola dei famosi sta facendo molto parlare di lei, dal rapporto con la madre e alla storia d’amore con l’ex fidanzato Lucas Peracchi.

A tal proposito, il personal trainer non ha perso occasione di dare vita a voci e indiscrezioni sulla sua ex fidanzata. Prima in un’intervista che riporta il sito biccy.tv avrebbe affermato:

“Mi ha lasciato e dopo un mese era in vacanza a Santorini con un altro. Sono contentissimo comunque che lei e sua madre si siano riappacificate. Sono un ragazzo con dei valori e la famiglia viene prima di tutto. I problemi tra madre e figli vanno sempre risolti. Anzi, io ho sempre spinto Mercedesz a ritrovare un rapporto con la madre, anche se ad Eva non ero molto simpatico (e la cosa era reciproca). – ha spiegato – Vederle in pace però mi ha fatto piacere. Vorrei però ricordare che io ho preso due anni di insulti gratuitamente, h o perso tanti lavori ed occasioni, clienti, per una bugia, che adesso è evidente. Anche perché io non vedo Mercedesz da un anno e comunque lei in tutto questo tempo non parlava alla madre, senza me in mezzo. Il problema non ero io, come diceva la famiglia di Mercedesz. Erano tutte bugie”.

La gaffe di Lucas Peracchi

In secondo luogo, Lucas Peracchi ha risposto ad una storia su Instagram da parte di un fan riguardante l’aspetto fisico di Mercedesz. Alla domanda: “Come la vedi fisicamente?“. Il personal trainer ha risposto: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo“.

Il personal trainer però ha pubblicato la foto sbagliata, visto che quella Mercedesz in Honduras è la ragazza che vi ha partecipato nel 2017, prima di iniziare un percorso di dieta e palestra proprio con lui. La gaffe è diventata virale ed ora è il diretto interessato a finire nel mirino.

FOTO: @KIKAPRESS