Andrea Cerioli ha avuto un crollo a pochi giorni dall’inizio della sua avventura: Ilary Blasi non si aspettava uno sfogo del genere, cos’è successo

Andrea Cerioli conosce bene le dinamiche dei reality: dopo Uomini e Donne, è entrato nella casa del GF e ora è approdato a L’Isola dei famosi, tuttavia nella 6° puntata si è reso conto che non è adatto a questo tipo di format, sfogandosi profondamente con Ilary Blasi prima delle nomination.

Andrea Cerioli e Ilary Blasi, lo sfogo del naufrago e la reazione della conduttrice

La fidanzata e influencer Arianna Cirrincione, in studio, lo ha esortato a tirarsi su e mostrare più nettamente la sua personalità dopo che la conduttrice aveva mostrato un paio di clip in cui il naufrago appariva giù di tono o con gli occhi lucidi.

Poco prima delle nomination, Andrea Cerioli ha avuto un crollo palesando un certo disagio: “Io non cerco le telecamere. Rido e scherzo con tutti, ho sempre una carezza, una parola carina per tutti quanti” ha riflettuto il concorrente prima di far notare che forse, se sono andate in onda solo immagini che lo ritraevano triste, non era il caso per lui di proseguire.

Leggi anche: >> Isola dei famosi, Fariba entra in studio e Isoardi sgrana gli occhi: il retroscena tra di loro

Ilary Blasi non si aspettava una tale confessione e per paura che Cerioli potesse dire addio anzitempo alla gara, ha tagliato corto invitandolo a fare la sua nomination (Daniela Martani). Sul web è stato poco apprezzato il comportamento della padrona di casa che ha evidentemente voluto difendere un format in cui crede:

“Andrea Cerioli sgancia la bomba contro il programma ed i concorrenti facendo capire che fanno vedere cosa vogliono e che c’è gente che è completamente diversa quando le telecamere si spengono ma che viene spinta dalla redazione”

Andrea Cerioli sgancia la bomba contro il programma ed i concorrenti facendo capire che fanno vedere cosa vogliono e che c’è gente che è completamente diversa quando le telecamere si spengono ma che viene spinta dalla redazione#isola #tommasozorzi — bluemoon (@bluemoonblue00) April 1, 2021

“Comunque secondo me Andrea voleva abbandonare ma Ilary gli ha chiuso il collegamento perché in ritardo … #isola #isoladeifamosi”

Comunque secondo me Andrea voleva abbandonare ma Ilary gli ha chiuso il collegamento perché in ritardo … ⚰️ #isola #isoladeifamosi — Andrea Mazza (@AndreaM54602239) April 1, 2021

“Cerioli che fa un discorso in cui smerda tutto il teatrino del reality, Ilary incazzata che gli dice “fai la tua nomination ora” e lui che si innervosisce ancora di più”

Cerioli che fa un discorso in cui smerda tutto il teatrino del reality, Ilary incazzata che gli dice "fai la tua nomination ora" e lui che si innervosisce ancora di più e nomina la Martani definendola egoista senza mezzi giri di parola perché si è rotto il cazzo di tutto:#isola pic.twitter.com/KN1ZMaGgf3 — Hope (@HopeSlash) April 1, 2021

“Non mi è piaciuta per niente Ilary con Cerioli, un po’ più di tatto da parte sua non guasterebbe #isola”

Non mi è piaciuta per niente Ilary con Cerioli, un po' più di tatto da parte sua non guasterebbe #isola — Nina.Nigro86 (@NinaNigro86) April 1, 2021

Foto: Kikapress/Gentile concessione Uff Stampa Mediaset