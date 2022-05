Isola dei famosi, Laura Maddaloni e quella frase ‘agghiacciante’: cosa è successo a poche ore dalla diretta 

Laura Maddaloni di nuovo al centro delle polemiche per un episodio accaduto contro Nicolas Vaporidis

A poche ore dalla nuova diretta dedicata all’Isola dei Famosi, e che andrà come di consueto in onda in prima serata su Canale 5, una nuova forte discussione è nata tra alcuni naufraghi.

LEGGI ANCHE : — Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: succederà a Guendalina Tavassi. Anticipazioni

L’episodio riguarda Laura Maddaloni, Clemente Russo e Nicolas Vaporidis. Quest’ultimo ha accusato Clemente di averlo minacciato, con conseguente reazione di Laura, che prima ha difeso il marito e poi avrebbe di tutta risposta accusato a sua volta Nicolas di avere alzato le mani proprio contro di lei.

Laura contro Nicolas e le accuse reciproche, cosa accadrà?

Nicolas si è detto furioso e sconcertato dall’episodio, tanto da dichiarare che le parole di Laura sono state “Una cosa orribile: mi accusa di averle messo le mani addosso! Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna? […] Non so come abbia fatto a dire questa assurdità […] Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera”.

L’episodio getta i coniugi Laura e Clemente ancora una volta al centro delle discussioni degli altri naufraghi, che spesso li hanno tacciati di essere troppo aggressivi e di adottare delle strategie di gioco troppo competitive.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset