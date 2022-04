Isola dei famosi, ‘Jeremias Rodriguez ha un segreto’: Antonio Zequila racconta cosa è successo prima della sua uscita

Antonio Zequila, dopo essere stato eliminato dall'Isola dei Famosi, svela un retroscena a Pomeriggio 5

Dopo la sua eliminazione all’Isola dei Famosi, Antonio Zequila è stato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Zequila ha raccontato alcuni retroscena della sua partecipazione (seppur breve) al reality e ha parlato soprattutto di Jeremias Rodriguez e di un segreto che il ragazzo custodirebbe gelosamente.

In studio era presente anche Vladimir Luxuria, che insieme a Nicola Savino rappresenta gli opinionisti fissi nello studio dell’Isola dei Famosi.

Antonio Zequila e il segreto di Jeremias Rodriguez

Antonio Zequila ha così fatto una rivelazione su Jeremias Roriguez: “Mentre il padre stava parlando, Jeremias ha detto “Stai zitto” al padre mortificandolo. Il padre dopo è venuto da me e si è messo a piangere, io l’ho abbracciato e gli ho detto: “mi dispiace molto, ma perché ti tratta così tuo figlio?” lui mi ha detto “C’è questa cosa che ti devo dire è un segreto e non è una cosa pubblica, e ci siamo abbracciati. Non lo posso dire”.

Gli spettatori più attenti ricordano che anche in altre occasioni – come ad esempio al GF Vip – si era cominciato a parlare di un segreto di Jeremias Rodriguez legato al suo passato ma non si conoscono ulteriori dettagli.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset