Isola dei famosi, il post di Alvin e la reazione di Ilary Blasi: quei commenti pungenti sulla conduttrice

Alvin nel ruolo di inviato all'Isola dei Famosi piace al pubblico che lo sostiene sui social con tanti commenti positivi

All’Isola dei Famosi, sta riscuotendo successo di pubblico la presenza di Alvin, alias Alberto Bonato, nel ruolo di inviato: per lui è la quarta esperienza nel reality.

Da speaker radiofonico a conduttore a tutto tondo di programmi musicali e di intrattenimento per i giovani, Alvin dimostra ad ogni puntata in diretta si sapere tenere saldo il timone della conduzione e del programma stesso.

Su Instagram, Alvin aggiorna frequentemente con stories e contenuti i fan del programma, condividendo immagini esclusive del dietro le quinte e della favolosa location in cui si sta svolgendo il reality.

Proprio uno dei recenti post condivisi dall’inviato su Instagram lo mostra impegnato in “riunione scaletta, prove giochi e comida” e i fan lo hanno sommerso di commenti positivi. Persino Ilary Blasi ha reagito al post, lasciando il suo “mi piace”.

I commenti sotto al post sono numerosi ed esprimono tutto il sostegno per l’inviato, in alcuni si leggono commenti a suo favore, in altri invece si nota come una parte di pubblico non apprezzi il tipo di conduzione messo in atto da Ilary Blasi nello studio della diretta in Italia.

“Peccato che Ilary stia esagerando con le sue battutine, almeno tu se parli sai cosa dici e ti fai comprendere, lei parla a sproposito e non vede l’ora di andarsene a casa! Ma allora facesse un altro mestiere!” ha scritto un utente sotto al post di Alvin.

E ancora si legge: “L’isola dei famosi sei tu in primis poi Vladi e Nicola. La bionda può anche stare seduta tutta la puntata tra il pubblico”, “Sei speciale, peccato che Hilary voglia spiegare e fare tutto lei…”

Foto: Ufficio Stampa Mediaset