Isola dei famosi, il bonus per le litigate come al GF VIP? Come potrebbe aumentare il cachet

Il cachet dei vip coinvolti nei reality della televisione italiana è un tema che crea dibattito sui social.

Tra indiscrezioni e supposizioni, in questi mesi si è vociferato parecchio sugli ingaggi spettanti ai concorrenti del GF VIP, che sta per terminare (la finale è attesa per il 14 marzo).

Sul web circola l’ipotesi di un cachet bonus per i concorrenti che arricchiscono la loro partecipazione con presenza attiva, discussioni, litigate e nuove dinamiche su cui costruire il programma. Soldi extra che potrebbero finire nei contratti dei vip e che potrebbero aggiudicarsi in caso di liti furiose, triangoli amorosi e chi più ne ha più ne metta.

Isola dei famosi: ipotesi cachet bonus?

Ora che sta per partire un nuovo reality, L’Isola dei Famosi (attesa in tv per lunedì 21 marzo), c’è chi si chiede se lo stesso meccanismo di bonus possa essere applicato in questo caso. Sono infatti rimaste nella storia alcune litigate furiose avvenute tra i naufraghi. Impossibile non citare la lite con tanto di tirata di capelli tra Antonella Elia e Aida Yespica, avvenuta nell’edizione dell’Isola del 2004.

A questo punto l’immaginazione non ha confini: basta solo immaginare cosa sarebbero capaci di fare certi vip per dei soldi extra, considerando tutto ciò che accade normalmente con contratti già firmati…

Foto: Ufficio Stampa Mediaset