Isola dei Famosi, ‘hanno paura del cognome…’: cosa afferma Edoardo sul conto dei Rodriguez 

Edoardo Tavassi senza peli sulla lingua si sbilancia su Jeremias e suli altri concorrenti che "temerebbero" il cognome Rodriguez

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5, ha mostrato al pubblico come di consueto entrambe le facce della stessa medaglia: il reality e le prove da una parte, i litigi e i problemi della convivenza forzata dall’altra.

In particolare è emerso un certo astio tra Edoardo e Jeremias: i due si sono allontanati, nonostante Edoardo all’inizio sembrava voler instaurare un’amicizia proprio con il fratello di Belen. I due sono arrivati spesso a discutere e in puntata il fratello di Guendalina ha espresso senza mezzi termini il suo parere: “Gli altri non si espongono contro di lui perché hanno paura del cognome”, tanto che la stessa Ilary Blasi gli ha chiesto: “Ma perché dovrebbero avere paura del cognome Rodriguez?”, Edoardo ha risposto: “Perché nel mondo dello spettacolo può sempre tornare comodo”.

A tal proposito, in un video si è visto Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina) affermare “A me non ne può fregare di meno del cognome” riferendosi al grado di parentela “ingombrante” di Gustavo e Jeremias con Belen Rodriguez.

Gli utenti su Twitter hanno commentato a lungo la vicenda: “Jeremias in queste puntata ne ha dette di ogni anche contro il programma e stasera che fanno? Clip strappalacrime con paroline dolci per lui. Se fosse stato qualcun altro… Poi non ha ragione Edoardo riguardo al cognome, proprio no” ha scritto uno spettatore.

Un altro utente si è spinto più a fondo nell’analisi rispetto al gioco e alle nomination: “Sarà interessante vedere se Blind, Estefania e Roger senza Jeremias continueranno ad andare contro i Tavassi o aveva veramente ragione Edoardo sulla paura del cognome Rodriguez. Io infatti avrei eliminato la coppietta, totalmente inutili”.

Un altro utente ha riportato le parole di Ilary Blasi: “Di sicuro Edoardo non ha paura del cognome Rodriguez, di questo dobbiamo dargliene atto”, aggiungendo poi un commento personale: “Abbiate paura del cognome Tavassi, cari naufraghi”.

