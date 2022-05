Isola dei famosi, dov’era Guendalina Tavassi mentre andava in onda la puntata? Ecco cosa ha fatto 

Guendalina Tavassi lontana dall'Isola dei famosi si mostra nelle stories su Instagram mentre su Canale 5 va in onda una nuova puntata

Un’altra puntata dell’Isola dei famosi è andata in onda su Canale 5 e nello studio in Italia, dove Ilary Blasi conduce insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ci sono due grandi assenti.

Si tratta di Alessandro Iannoni (figlio di Carmen Di Pietro) e Guendalina Tavassi. Il primo ha deciso di pensare agli studi, la seconda ad alcune vicende familiari: entrambi infatti si sono ritirati dal reality dopo la notizia dell’allungamento del gioco fino alla fine di giugno e per via di questioni contrattuali i due non potrebbero presenziare in studio insieme a tutti gli altri naufraghi eliminati dal gioco fino ad ora.

Guendalina non si è fatta cogliere comunque impreparata e attraverso le sue storie di Instagram si è potuto notare che, mentre su Canale 5 si consumava una nuova puntata dell’Isola dei famosi, lei presenziava a un matrimonio di alcuni amici insieme alla sua dolce metà, “cuore”, Federico Perna.

Guendalina, fasciata in un abito elegante e sempre sorridente, ha mostrato alcuni momenti del matrimonio, e naturalmente della tavola imbandita per la cena dedicata agli ospiti del ricevimento, mentre in Honduras suo fratello Edoardo e gli altri naufraghi stanno lottando per la permanenza e soprattutto contro i morsi della fame.

“Questa è la prima prova ricompensa: mostrarsi educati ed eleganti a un matrimonio dopo l’uscita dall’Isola” ha scherzato Guendalina.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset