Isola dei famosi, Guendalina Tavassi incontra suo fratello Edoardo: ‘che figura di…’. Cosa è successo durante la cena

Guendalina ed Edoardo si sono finalmente rivisti dopo l'Isola dei famosi e hanno deciso di cenare fuori insieme...

Edoardo Tavassi ha mancato la finalissima dell’Isola dei famosi per un soffio: un problema al ginocchio l’ha costretto a ritirarsi.

Arrivato in Italia, Edoardo ha potuto ricongiungersi con i suoi affetti e Guendalina Tavassi ha potuto finalmente riabbracciare suo fratello. I due avevano cominciato l’avventura sull’Isola insieme come coppia, poi Guendalina aveva abbandonato il gioco per alcune vicende familiari da risolvere.

Guendalina ed Edoardo finalmente insieme dopo l’Isola dei famosi

Ora che i due sono tornati entrambi a casa, l’influencer è tornata “alle vecchie abitudini” e ha documentato la cena al ristorante con Edoardo su Instagram.

Guendalina ha tempestato il fratello di video prendendolo un po’ in giro. Prima ha fatto notare quanto fosse dimagrito, poi si è tolta le scarpe sotto al tavolo per inquadrare i cerotti con i cartoni animati che aveva usato sui piedi, tanto che Edoardo a un certo punto ha esclamato: “Stiamo facendo una figura di m***a”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset