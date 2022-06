Isola dei famosi, Guendalina sbotta dopo il ritiro del fratello Edoardo: cosa è successo durante la puntata

Guendalina Tavassi ha commentato il ritiro di suo fratello Edoardo dall'Isola dei Famosi: ecco che cosa ha detto sui social

Il ritiro di Edoardo Tavassi dall’Isola dei Famosi sta facendo molto discutere: sui social network a parlare è sua sorella Guendalina, sbottata in maniera molto rumorosa dopo la decisione che ha portato all’abbandono del fratello. Ma cosa avrà mai detto la celebre influencer ed ex naufraga?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ‘Edoardo non si sarebbe mai ritirato’: la mamma Emanuela sbotta sui social

Guendalina Tavassi sbotta sui social dopo il ritiro di Edoardo dall’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La settimana scorsa, Edoardo Tavassi ha preso una brutta botta al ginocchio durante la prova ricompensa. Un episodio che ha fatto sì che l’articolazione gli si gonfiasse molto, tant’è che il fratello di Guendalina è stato portato urgentemente in infermeria. I problemi al ginocchio, però, non si sono ridotti, tanto che i medici gli hanno consigliato di lasciare il gioco e tornare in Italia. Edoardo, quindi, ha abbandonato il reality show nella puntata del 20 giugno.

Sulla questione è intervenuta Guendalina Tavassi, che ha commentato così il ritiro di Edoardo nelle sue Stories: “Ragazzi eccomi. Scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste e amareggiata. E incazzata nera, nei confronti della vita che è ingiusta. Io ho dovuto abbandonare l’Isola quando sapevo che il programma durava fino al 23, per me quel giorno fu la finale. Quando hanno deciso di prolungare il programma, io sapevo di non poter rimanere per ragioni mie personali. Quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla…”

Poco prima della puntata, l’arrabbiatura per la vicenda l’aveva portata a rifiutare di comparire in collegamento con lo studio.

Poi, nelle sue stories, ha parlato dell’avventura del fratello: “Per me l’unica speranza era Edoardo. L’ho convinto a rimanere. Perché anche lui non riusciva a stare, stava malissimo. Anche se voi nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare. Comunque è un programma tosto, dove non mangi, patisci la fame, patisci la lontananza e la mancanza dei tuoi cari, la noia delle giornate interminabili… il sonno, non dormire, non poterti lavare, non avere alcun contatto con l’esterno… Non avere nulla che possa servire a ripararti dal freddo e dalla pioggia“.

E poi emerge tutto l’affetto nei confronti di lui: “È lavoro, è ovvio che si va per soldi e per cercare di vincere. Io speravo tanto in Edoardo, speravo potesse essere la mia soddisfazione, la mia rivincita. E invece niente: la sfiga ha voluto che si facesse male a 7 giorni dalla finale. Per me lui è stato il vincitore morale di quest’Isola, che avrebbe potuto vincere. Non avere avuto nemmeno la possibilità di arrivare alla fine anche se poi vinceva qualcun altro, sarebbe stato bellissimo uguale, saremmo stati contenti. Esaudire il suo sogno, vedersi sul podio. Nel sogno c’ero anche io, ma purtroppo è andata così“.

Infine, Guendalina ha commentato così il ritiro di Edoardo: “Questa è la vita: arrivare a un millimetro dalla felicità e poi vederla sfumare così. Però per me, per tutta la gente che mi scrive e che mi ferma, Edoardo è stato il vero vincitore dell’Isola. Quindi sono fiera e orgogliosa del suo percorso“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset