Isola dei Famosi, Giulia Salemi furiosa durante la puntata: cosa ha scritto sui social e cosa è accaduto di nuovo

Durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi Giulia Salemi esplode di nuovo su Twitter dopo essere stata bersagliata per i suoi hashtag

Giulia Salemi non è nuova agli exploit su Twitter, specie quando viene messo in atto una sorta di boicottaggio nei suoi confronti: è successo di nuovo durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare l’ex gieffina?

Durante la prima puntata dell'Isola dei Famosi, Giulia Salemi si arrabbia di nuovo su Twitter per la faccenda degli hashtag.

Isola dei famosi, Giulia Salemi esplode dopo l’hashtag rimosso

Andiamo con ordine. Con Fariba Tehrani aspirante naufraga del reality condotto da Ilary Blasi, Giulia Salemi ha deciso di mostrare il proprio sostegno per la mamma con l’hashtag #Faribaebasta. Un sostegno che stava funzionando alla grande, al punto da portare l’hashtag stesso in tendenza.

Fin qui nulla di male, se non fosse che ad un certo punto l’hashtag #Faribaebasta è magicamente scomparso, probabilmente in seguito a diverse segnalazioni. Un fatto che era già avvenuto qualche giorno fa con un altro hashtag di Giulia Salemi, #OprahSalemi, utilizzato dall’influencer per commentare l’intervista ad Harry e Meghan Markle.

Pertanto, dopo la rimozione di #Faribaebasta, Giulia si è così sfogata: “Allora, eravamo in tendenza e gli #sfigatipuntocom ci hanno segnalato #Faribaebasta. Allora noi rispondiamo con #Faribona”.

Allora, eravamo in tendenza e gli #sfigatipuntocom ci hanno segnalato #Faribaebasta.

Allora noi rispondiamo con #Faribona pic.twitter.com/tBS4nUCx3i — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 15, 2021

Si può segnalare un hashtag Twitter? La risposta di Giulia

Praticamente, Giulia Salemi ha recriminato ancora il fatto che molti utenti abbiano segnalato il suo hashtag utilizzato per sostenere la mamma all’Isola dei Famosi.

In molti però hanno ancora una volta risposto al suo messaggio precisando che “Nessuno può segnalare un hashtag”.

In realtà su Twitter gli hashtag si possono segnalare eccome. A rivelarlo è direttamente la Salemi con un tweet piccato che mostra come si fa e recita: “Per i fenomeni che dicono che gli # non si possono segnalare”.

Ma chi è che si sta scagliando di volta in volta contro Giulia Salemi e i suoi hashtag? Sarà una fanbase avversaria? Ma è giusto accanirsi così?

Per i fenomeni che dicono che gli # non si possono segnalare… #faribona pic.twitter.com/squ07uaaNb — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 15, 2021

