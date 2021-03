A L’Isola dei Famosi Miryea Stabile vuole copiare Francesca Cipriani? La frecciatina della giunonica soubrette verso la naufraga

L’Isola dei Famosi ci ha sempre regalato tante perle di puro trash e il momento del lancio dall’elicottero in mare aperto è forse il più ricco di pathos e figuracce: tra i tanti lanci visti nel corso delle diverse edizioni del reality di Canale 5, quello di Francesca Cipriani ha scritto la storia della tv… Impossibile da dimenticare!

Francesca Cipriani e Miryea Stabile a confronto

La seconda puntata dello show condotto da Ilary Blasi ha visto l’arrivo in Honduras della conturbante Miryea Stabile, vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. La nuova naufraga – bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato – ha titubato prima di tuffarsi dall’elicottero e il siparietto di cui si è resa protagonista in diretta tv ha portato gli spettatori a operare uno spietatissimo paragone con la queen Cipriani.

Tantissimi, infatti, gli utenti che si sono affrettati a rimarcare la differenza tra le due showgirl propendendo – neanche a dirlo – per la Francesca Nazionale!

Isola, Miryea Stabile copia Francesca Cipriani?

Mentre qualcuno dà una chance di rivalsa alla Stabile (“#miryea mi piace molto, ma a tratti mi sembra la copia di @CiprianiFranci. Voi che ne pensate? #isola”), c’è chi ha le idee chiarissime in merito allo scontro tra bionde: “Mirea non so chi tu sia ma non sarai mai Francesca Cipriani #isola”.

#miryea mi piace molto, ma a tratti mi sembra la copia di @CiprianiFranci . Voi che ne pensate? #isola pic.twitter.com/EyqKiJRmpd — Giulia Ferretti (@JulietFerrett) March 18, 2021

Anche la stessa Cipriani ha ripostato sui suoi canali social i commenti dei fan che ne hanno ricordato le prodezze isolane.

Foto: gentile concessione Uff Stampa Mediaset