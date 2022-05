Isola dei famosi, il ‘fantomatico’ fidanzato di Mercedesz Henger arriva in studio? Cosa ha postato prima della diretta

All'Isola dei famosi potrebbe essere finalmente arrivato il momento di affrontare la questione che riguarda Mercedesz Henger: è fidanzata con Fulvio oppure no?

Su Canale 5 questa sera è attesa una nuova puntata dell’Isola dei famosi, che potrebbe regalare non pochi colpi di scena. Al centro delle polemiche c’è ancora Mercedesz Henger, e il fantomatico fidanzato Fulvio che sarebbe a casa ad aspettarla, nonostante lei si sia dichiarata single.

A far sospettare che Fulvio Pavanati possa piombare nello studio di Canale 5 dove Ilary Blasi conduce la diretta, sono arrivati degli indizi sui social: il primo, lampante, è una story pubblicata dallo stesso Fulvio, dove lo si vede guidare verso gli studi Mediaset.

Mercedesz Henger e il presunto fidanzato: questa sera arriva la verità?

A questo si aggiunge che persino l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ripreso la story di Fulvio chiedendosi ironicamente “Ma dove starà andando il “fantomatico” “ex fidanzato” di Mercedesz?” Sottolineando l’insegna Mediaset in bella vista nelle immagini…

Inoltre, su Instagram sono spuntate delle foto che ritraggono Mercedesz in compagnia di Fulvio, insomma, per molti il loro legame non è chiaro: è solo un’amicizia? Frequentazione ormai finita? Oppure si tratta di una vera e propria relazione tenuta nascosta per emergere nel gioco dell’Isola dei famosi? Questa sera potrebbero finalmente arrivare dei chiarimenti in merito.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset