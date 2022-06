Isola dei famosi, ‘Estefania ha violato il divieto’: Lory del Santo lo svela senza peli sulla lingua. Cosa rischia la naufraga?

La grande esclusa dell'Isola, Lory Del Santo, vuota il sacco a Casa Chi sua alcune violazioni del regolamento

All’Isola dei famosi è stata eliminata Lory Del Santo che, appena uscita, ha deciso di togliersi una serie di sassolini dalle scarpe, contro i suoi stessi compagni di avventura.

Ospite da Casa Chi, Lory Del Santo è stata intervistata in collegamento parlando di violazioni del regolamento.

Tali azioni sarebbero state taciute pur di non perdere alcuni privilegi conquistati dal gruppo in Honduras, come ad esempio il preziosissimo fuoco, per questo Lory ha deciso di parlarne solamente adesso.

Lory Del Santo si sfoga su alcune violazioni del regolamento in Honduras

Lory Del Santo in particolare si è sfogata contro l’atteggiamento di Estefania Bernal, che per compiacere il gruppo sarebbe stata protagonista di una violazione del regolamento, condividendo metà della dispensa speciale di cibo con l’altro gruppo di naufraghi che in quel caso aveva perso la prova, contravvenendo al regolamento.

Alla luce di queste nuove rivelazioni, la produzione prenderà provvedimenti? E come andrà a finire tra Lory Del Santo e il resto dei naufraghi una volta finito il programma?

Foto: ufficio Stampa Mediaset