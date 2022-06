Isola dei famosi, Edoardo Tavassi svela alcuni retroscena: cosa non abbiamo visto in TV

A pochi giorni dalla fine dell'Isola dei famosi, spuntano dei retroscena su un naufrago che ha vissuto l'esperienza del reality a trecentosessanta gradi

Lunedì scorso è andata in onda l’ultima puntata dell'”Isola dei famosi” che ha visto vincitore di questa edizione Nicolas Vaporidis, attore romano molto amato dal pubblico italiano. In attesa del suo ritorno in Italia, non ci resta che parlare di altri concorrenti che hanno vissuto l’esperienza in Honduras a trecentosessanta gradi.

Su Biccy tv è stata riportata un’intervista di Edoardo Tavassi che ha raccontato alcuni retroscena del programma ed ha svelato qualche dettaglio in più sul reality.

Isola dei famosi, la confessione di Edoardo Tavassi

A pochi giorni dal rientro in Italia, Edoardo Tavassi non ha perso occasione di condividere la sua esperienza in Honduras con i fan che hanno fatto il tifo per lui durante tutto il percorso dell'”Isola dei famosi” e proprio a Biccy tv avrebbe riferito:

“Se è tutto programmato a L’Isola? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo. Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg”.

Poi ha aggiunto: “Se possiamo fumare sull’Isola? Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi credetemi. Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello.

Ha poi fatto riferimento al fatto di non avere desiderio. Infatti ha spiegato che in questi mesi non ha mai pensato al sesso. “Non pensi proprio a quello, ma zero ve lo assicuro. Vedi una bella ragazza e pensi? C’andrei? E ti dici ‘no, non ci andrei, non mi frega una mazza’. – ha affermato – Pensi anche che non funzioni più nulla, perché è tutto sopito”.

