Isola dei famosi, il gesto di Edoardo e Nicolas verso Soleil Sorge: cosa hanno fatto mentre erano in diretta

Caos all'Isola dei Famosi dopo l'arrivo di Soleil Sorge, che ha finito per ammaliare completamente Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi

Lo sbarco di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi per la puntata del 6 giugno 2022 è stato un evento tanto eccezionale per i telespettatori quanto per i naufraghi, a partire da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Ma cosa avranno mai fatto i due concorrenti del reality show alla vista di Stasi?

Soleil Sorge incanta i naufraghi dell’Isola dei Famosi, a partire da Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Tanti telespettatori hanno notato gli sguardi ‘ammaliati’ dei due naufraghi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis incantati da Soleil Sorge

Andiamo con ordine. Quello che molti hanno notato è che, allo sbarco di Soleil Sorge in palapa, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono lasciati ‘incantare’ da lei. A molti non sono infatti sfuggiti gli sguardi che i due hanno lanciato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Per scoprirlo basta dare un’occhiata su Twitter, dove i cinguettii dei fan ci hanno preso in pieno, provando ad individuare lo stato d’animo dei due naufraghi. C’è chi ha parlato di “effetto Soleil“, chi invece di “sguardi inquietanti“. E non manca chi si è chiesto se ad essere rimasto più ammaliato dalla Sorge sia stato il fratello di Guendalina o l’attore di origine greca.

Altri hanno notato anche che sia Tavassi che Vaporidis si sono staccati da lei con una certa difficoltà, come se non volessero lasciarla andar via al momento di salutarla.

Ma molti dei loro sguardi ammaliati sono stati individuati dai telespettatori durante la prova dell’uomo vitruviano, quando Soleil ha twerkato sprezzante sulla ruota, lasciando Edoardo e Nicolas ad esultare estasiati ed urlanti sulla riva.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset