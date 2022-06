Isola dei famosi, Edoardo Tavassi ‘innamorato perso’ di Soleil Sorge: cosa potrebbe succedere nella prossima puntata 

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: presto la coppia verrà messa alla prova dall'arrivo di Soleil Sorge

Come è noto, Guendalina Tavassi, davanti alla notizia del proseguimento del reality di un ulteriore mese, ha deciso di abbandonare L’Isola dei famosi per tornare in Italia ad occuparsi di faccende familiari.

In Honduras ha lasciato suo fratello, con cui aveva cominciato l’avventura nel reality: Edoardo si sta rivelando uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione, e proprio sua sorella, invitata a Pomeriggio 5, ha parlato del suo percorso nel gioco, senza di lei.

Guendalina ha parlato del legame tra Edoardo e Mercedesz Henger ma a sorpresa ha rivelato che suo fratello sarebbe pazzo di Soleil Sorge, ex gieffina pronta a sbarcare in Honduras per pochi giorni con il ruolo speciale di “disturbatrice” insieme ad un altra ex naufraga: Vera Gemma.

“Non mi fido di Mercedesz, perché non capisco quanto sia realmente interessata […] il problema più grande però è che ho letto che dovrebbe entrare Soleil e io so che è innamorato perso di lei!”.

Cosa accadrà quindi all’Isola? Edoardo continuerà a coltivare il rapporto con Mercedesz oppure la presenza improvvisa di Soleil altererà ancora una volta gli equilibri?

