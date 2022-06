Isola dei famosi, Edoardo Tavassi come sta? Costretto a ritirarsi o resterà in gioco? Le ultime news sulle condizioni di salute

Come sta Edoardo Tavassi? Il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare L'Isola dei Famosi per un problema di salute: tornerà o si ritirerà?

Molti telespettatori si stanno chiedendo come sta davvero Edoardo Tavassi, che ha dovuto temporaneamente lasciare L’Isola dei Famosi per un piccolo problema di salute. Preoccupati per le sue condizioni di salute, quali sono le ultime news sulla situazione?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ‘disagio continuo’: Alvin svela come vive davvero sull’isola. I problemi che nessuno ha mai raccontato

Come sta davvero Edoardo Tavassi? Il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare temporaneamente l’Isola dei Famosi a causa di un problema di salute. Tornerà in gioco? E, soprattutto, quali sono le sue condizioni? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Come sta Edoardo Tavassi? Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come già altri naufraghi prima di lui (compresa sua sorella Guendalina), Edoardo Tavassi ha dovuto lasciare temporaneamente L’Isola dei Famosi per un piccolo problema di salute, che ha portato gran parte del pubblico del reality show a farsi domande su cosa gli sia successo e su come sta adesso.

Facendo un piccolo resoconto degli ultimi aggiornamenti comparsi in rete, Amedeo Venza ha svelato che il naufrago romano non ha subito nulla di particolarmente grave: ha dovuto lasciare temporaneamente le spiagge dell’Isola dei Famosi per un problema ad un dente. Nulla di grave, dunque, ma si tratta comunque di qualcosa da dover curare e che in un paio di giorni lo riporterà tranquillamente in gioco.

Edoardo torna in gara all’Isola: lo rivela Guendalina nelle sue Instagram Stories

Anche Guendalina Tavassi ha fatto riferimento sui social alle condizioni di salute del fratello, ricondividendo una Instagram Stories di Gabriele Parpiglia intitolata “Per Edoardo Tavassi un problema al dente ma non lascia l’Isola“.

“Torna in gara il mio preferito“, ha scritto l’ex naufraga, lasciando intendere che Edoardo non si ritirerà!

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset