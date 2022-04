Isola dei famosi, Edoardo Tavassi attacca Jeremias Rodriguez che rivela un segreto: di cosa si tratta 

Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez: da potenziali amici allo scontro in diretta

L’Isola dei Famosi 2022 è iniziata con discussioni e liti, come era prevedibile. I naufraghi sottoposti agli stress delle convivenza e della fame, arrivano facilmente allo scontro, considerando che nonostante siano dei vip, tra di loro molti sono dei perfetti sconosciuti, salvo qualche eccezione.

Tra coloro che hanno più volte discusso, fino ad arrivare allo scontro finale, ci sono Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina) e Jeremias Rodriguez (sull’isola insieme a papà Gustavo). Tutto è iniziato da Edoardo, che aveva trovato in Jeremias un valido compagno di avventura: quest’ultimo però si è presto allontanato da Edoardo.

“Sono tre giorni che mi eviti perché parlo con Nicolas, ci sono rimasto male perché in te avevo viso un potenziale amico” ha affermato Edoardo, cercando più volte il confronto con Jeremias.

Il fratello di Belen Rodriguez, l’ha subito allontanato in malo modo: “Ma se sono tre giorni che ci conosciamo, ma chi ti conosce! Mi stai provocando ma non ci riuscirai. Siete due fratelli pagliacci, parlate solo di soldi”.

La discussione tra Edoardo Tavassi e Jeremias Rodriguez

Come era prevedibile, la discussione tra i due si è trascinata fino nella puntata in diretta del lunedì sera su Canale 5, dove Edoardo ha cercato di riassumere cosa è successo: “La cosa che mi ha fatto più male è che io con Jeremias mi ero confidato su cose private. Gli avevo detto che quando non avevo abbastanza soldi ho chiesto aiuto a mia sorella e lei mi ha aiutato economicamente. Un segreto che gli avevo confessato. Lui davanti alle telecamere ha detto: “Sei un quarantenne che ti fai campare da tua sorella” e questo mi ha ucciso”.

Jeremias ha provato a difendersi, spiegando che non si trattava di un segreto perché “Guendaloina l’ha detto a tutta l’Isola”. Insomma, tra i due il rapporto si è sicuramente evoluto, ma in peggio, e difficilmente potrà diventare un’amicizia.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset