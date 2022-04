Isola dei famosi, è successo dopo la fine della puntata: la scena imbarazzante nel camerino di Ilary Blasi 

Ilary Blasi mostra il dietro le quinte dopo la puntata in diretta e la scena è esilarante

Come di consueto, giovedì 14 aprile è andata in onda una nuova puntata in diretta de L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi e gli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno seguito le vicende dei naufraghi in Honduras, con il prezioso aiuto dell’inviato Alvin.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Giovedì prossimo non ci sarà: ecco il motivo. Cosa andrà in onda al suo posto

Sebbene le dinamiche del reality si sviluppino in diretta e in studio, questa volta a far scalpore sono delle immagini provenienti dal dietro le quinte e a puntata terminata.

Ilary Blasi e il dopo puntata

Nelle stories del profilo Instagram di Ilary Blasi sono apparse delle scene inedite, a seguito della diretta su Canale 5: Ilary infatti ha pubblicato delle scene in cui Nicola Savino irrompe nel suo camerino letteralmente in mutande, canotta e ciabatte per chiedere scherzando: “Ti volevo chiedere, lunedì prossimo a che ora ci incontriamo? […] Che c’è di strano, non hai mai visto Francesco così?”.

Ilary Blasi e i suoi collaboratori non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere davanti alla scena imbarazzante.

Un utente su Twitter ha riportato la scena rielaborando una frase di Ilary, diventata ormai iconica: “Lo show quando finisce lo deciderà sempre Ilary”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset