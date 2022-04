Isola dei Famosi, ‘devo fare una rettifica’: lo annuncia Ilary Blasi dopo l’uscita di Jeremias

Ilary Blasi mette i puntini sulle i in riferimento all'abbandono dell'Isola da parte di Jeremias Rodriguez

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata teatro dell’eliminazione di Jeremias Rodriguez che ha deciso di ritirarsi dal reality. Dopo settimane in cui è apparso in sofferenza soprattutto con gli altri isolani, il fratello di Belen ha preso la sua decisione.

In studio, Ilary Blasi, nell’accogliere la volontà del concorrente ha fatto una precisazione importante: “Devo fare una rettifica: visto che si è ritirato, Jeremias non potrà venire qui in studio a Milano” riferendosi alla possibilità di restare in studio tra gli eliminati durante le puntate in diretta di questa edizione.

Su Twitter, immancabili sono arrivati i commenti degli spettatori: “La stoccata finale di Ilary nei confronti di Jeremias” ha scritto qualcuno, notando l’atteggiamento della conduttrice nel dare la notizia.

“La rettifica perché quando lo show comincia e quando finisce lo decide Ilary Blasi, e abbiamo detto tutto” ha scritto qualcun altro, citando la ormai famosa e iconica frase della conduttrice, rivolta tanto tempo fa durante Il GF Vip a Fabrizio Corona.

E a proposito di GF Vip, qualcun altro invece ha notato le differenze con l’altro reality di Mediaset, scrivendo sempre su Twitter: “Ilary spiega che Jeremias, essendosi ritirato, non potrà arrivare in studio. Al Gf Vip invece accolgono comunque qualificati, ritirati, chi bestemmia…”

