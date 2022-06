Isola dei famosi, quel dettaglio sulla bandana di Vera Gemma: l’ha davvero fatto durante la prova che poi è stata vinta da lei?

Vera Gemma e Soleil Sorge si sono messe in gioco per superare prova di forza e coraggio al fine di far mangiare i naufraghi di questa edizione dell'Isola

All’Isola dei famosi sono finalmente sbarcate Soleil Sorge e Vera Gemma per un momento speciale, dedicato a prove di coraggio e forza in cui le due ex naufraghe hanno potuto dare il loro contributo.

LEGGI ANCHE : — Isola dei famosi, Luca Daffrè ha fatto colpo su Soleil Sorge? La rivelazione dopo la puntata

Se da una parte Soleil Sorge ha vinto la prova di forza de Il Vitruviano, dando così da mangiare alla sua squadra, Vera Gemma si è messa in gioco con la prova di coraggio de La cena indigesta, caratterizzata da “prelibatezze tipiche honduregne”: zampe di gallina e cavallette fritte.

Vera ha superato la prova ma non senza alcune piccole polemiche a riguardo: per alcuni infatti, avrebbe messo le mani davanti alla bocca, avrebbe sputato il cibo per poi metterlo nella bandana legata al suo polso.

“Vera Gemma ha barato, ha sputato il cibo nella bandana e metà del frullato non l’ha bevuto, se l’è buttato addosso. Quindi? Passa così?!” ha twittato un utente, “Sì ma andate a controllare cos’ha nella bandana Vera!” ha scritto un altro utente.

“Ha sputato il cibo nella bandana a fine secondo piatto. Direi che non può esserle data buona la prova. Controllate la sua bandana, fategliela srotolare” ha scritto uno spettatore. “Vera Gemma che butta il cibo nella bandana. Che vergogna” ha scritto un altro.

Chiaramente sono tutte supposizioni e Alvin, a un passo da lei non è sembrato aver notato nulla, altrimenti sarebbe intervenuto come ha fatto numerose altre volte per far rispettare il regolamento.